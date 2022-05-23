Минздрав призвал ограничить продажу алкоголя в России

В Минздраве призвали ограничить продажу алкоголя в России и всячески поддерживать такие инициативы. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что спиртное грозит не только ущербом семье и социальной жизни, но и является токсическим ядом.

Например, для пациентов с аритмией прием даже малой дозы горячительных напитков может закончиться плачевно. Министр привел в пример Якутию и Забайкальский край, где уже есть успехи в борьбе с алкоголем. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.