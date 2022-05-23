Депутаты ГД предложили штрафовать сотрудников ГИБДД, выписывающих незаконные штрафы

Депутаты Госдумы предложили наказывать рублем сотрудников ГИБДД, которые выписывают незаконные штрафы водителям. Внести законопроект в Госдуму планируют 23 мая.

По их мнению, водители обжалуют не более 10% постановлений, потому что им проще заплатить даже за то, чего они не совершали, чем тратить время и силы на разбирательства. Кроме того, в нынешней редакции в КоАП нет наказания для должностного лица, которое назначило штраф по ошибке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.