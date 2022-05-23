Бельгия первая в мире ввела обязательный карантин для заразившихся оспой обезьян

Названа первая страна, которая ввела карантин из-за оспы обезьян. Ей стала Бельгия. Инфицированных пациентов будут изолировать на три недели.

Тем временем в Аргентине опасаются, что вирус добрался и до них. О первом подозрительном случае заявили в Минздраве страны. Сообщается, что больной недавно побывал в Испании, где уже более 50 заболевших.

На фоне таких новостей в России могут возобновить обязательные прививки от натуральной оспы, чтобы защитить граждан от нового вируса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.