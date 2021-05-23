Россиянам рассказали, не опасны ли для детей новые антистресс-игрушки

Поп-ит, симпл-димпл и сквиш. В магазинах появились новые игрушки, которые якобы обладают антистресс эффектом.

В сети развернулась дискуссия, не вредно ли использовать их всем без разбора? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.