Синоптики спрогнозировали дождь в Москве

По прогнозам синоптиков погода в Москве скоро испортится. В частности, могут набежать тучи, пойти дождь и засверкать молнии. При этом холодно не будет. Воздух в городе сегодня прогреется до 23 градусов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.