23 апреля, 13:05M24.RU
Организаторы рассказали о проведении акции "Бессмертный полк"
23 апреля в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению акции "Бессмертный полк" в 2024 году.
О форматах и правилах участия в акции, о проекте "Стена памяти" рассказали:
- министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов;
- сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева;
- руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина;
- исполнительный директор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова.