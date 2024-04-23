Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 13:05

M24.RU

Организаторы рассказали о проведении акции "Бессмертный полк"

Организаторы рассказали о проведении акции "Бессмертный полк"

Штрафы за нарушение правил использования газового оборудования выросли в РФ

Представитель ВЦИОМ рассказал о планах россиян на майские праздники

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 24 апреля

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Проект "Искусство в метро" запустили в Москве

Церемония прощания с военкором "Известий" Семеном Ереминым состоялась в столице

Традиционного шествия "Бессмертного полка" в 2024 году не будет

Новости часа: 2,2 тыс человек уже прошли обучение в "Московской технической школе"

Более 1 тыс человек приняли участие в досрочном периоде ЕГЭ в столице

23 апреля в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению акции "Бессмертный полк" в 2024 году.

О форматах и правилах участия в акции, о проекте "Стена памяти" рассказали:

  • министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов;
  • сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева;
  • руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина;
  • исполнительный директор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова.
обществопресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика