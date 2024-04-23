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23 апреля, 22:30

Общество

Мошенники начали создавать поддельные сайты с билетами накануне майских праздников

Мошенники начали создавать поддельные сайты с билетами накануне майских праздников

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Мошенники активизировались в канун майских праздников. Они создали несколько поддельных сайтов, где предлагают билеты до Санкт-Петербурга и других городов на поезде. Люди пытаются их купить, вводят данные своей карты и теряют деньги.

Злоумышленники не оставляют и старые схемы. Одним они звонят под видом службы безопасности банка, другим – представляются полицией и ФСБ. О том, как избежать подобных ситуаций, – в эфире телеканала Москва 24.

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