Мошенники начали создавать поддельные сайты с билетами накануне майских праздников

Мошенники активизировались в канун майских праздников. Они создали несколько поддельных сайтов, где предлагают билеты до Санкт-Петербурга и других городов на поезде. Люди пытаются их купить, вводят данные своей карты и теряют деньги.

Злоумышленники не оставляют и старые схемы. Одним они звонят под видом службы безопасности банка, другим – представляются полицией и ФСБ. О том, как избежать подобных ситуаций, – в эфире телеканала Москва 24.