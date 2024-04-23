Роспотребнадзор напомнил об активизации клещей в Москве

Роспотребнадзор напомнил, что в связи с активизацией клещей москвичам следует быть особенно внимательными. Так, уже зафиксированы случаи укусов горожан в парках "Измайловский", "Сокольники", "Крылатские холмы", "Лосиный остров", а также в лесопарковых зонах в Зеленограде и ТиНАО.

Чтобы обезопасить себя во время прогулок, жителям столицы рекомендуют ходить по специально выделенным пешеходным зонам и не садиться на траву. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.