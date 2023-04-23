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23 апреля, 23:30

Общество

Шествие в память о жертвах геноцида армян в Османской империи проходит в Ереване

Шествие в память о жертвах геноцида армян в Османской империи проходит в Ереване

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Факельное шествие в память о жертвах геноцида армян в Османской империи проходит в Ереване. 24 апреля считается Днем памяти. Перед началом акции по традиции сожгли флаги Турции и Азербайджана. Потом собравшиеся прошли от площади Республики до мемориала Цицернакаберд. Там у вечного огня участники проведут всю ночь.

В 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Турция отвергает обвинения. Между ней и Арменией нет дипломатических отношений, граница между странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоЮлия Неклесова
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