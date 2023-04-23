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23 апреля, 21:00

Общество

В Москве открылся сезон шашлыков

В Москве открылся сезон шашлыков

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В Москве открылся сезон шашлыков. Специально оборудованные зоны с мангалами есть почти во всех московских парках. Но желающих приготовить мясо на углях часто бывает еще больше. Какие штрафы предусмотрены за разведение огня в неположенном месте? И какие правила безопасности нужно обязательно соблюдать, чтобы праздник прошел без последствий?

Прокуратура выясняет все обстоятельства крупного ДТП в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В результате один человек погиб и еще один пострадал. На месте работают спасатели, туда же прилетал и вертолет санавиации. Спасатели оградили место ДТП, организовали площадку для посадки санитарного вертолета и помогли транспортировать туда пострадавшего. По предварительной информации, там сначала столкнулись три машины. Затем водители вышли на трассу, чтобы осмотреть повреждения, и в результате одного из них сбили. А потом в эти автомобили врезались и остальные.

Большой проект выходит на финишную прямую. В столице стартовал заключительный этап строительства Южной рокады. Трасса должна соединить восточный и западный участки МКАД, то есть связать северо-запад и юго-восток города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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