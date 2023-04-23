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23 апреля, 16:45

Общество

Единый пункт отбора на контрактную службу продолжает свою работу в Москве

Единый пункт отбора на контрактную службу продолжает свою работу в Москве

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Единый пункт отбора на контрактную службу продолжает свою работу в Москве. Процесс в пункте организовали в режиме одного окна для того, чтобы избежать очередей.

Кроме того, на месте работают волонтеры, которые встречают кандидатов и помогают им заполнить анкету. Каждый может выбрать себе подходящую военную специальность, а перед отправкой в зону спецоперации все проходят подготовку на лучших полигонах Подмосковья. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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