Единый пункт отбора на контрактную службу продолжает свою работу в Москве. Процесс в пункте организовали в режиме одного окна для того, чтобы избежать очередей.

Кроме того, на месте работают волонтеры, которые встречают кандидатов и помогают им заполнить анкету. Каждый может выбрать себе подходящую военную специальность, а перед отправкой в зону спецоперации все проходят подготовку на лучших полигонах Подмосковья. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

