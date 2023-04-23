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12:15

Общество

Новости часа: число бюджетных мест увеличат по ряду специальностей в РФ

Новости часа: число бюджетных мест увеличат по ряду специальностей в РФ

Москвичам рассказали о работе пункта отбора на контрактную службу на улице Яблочкова

МВД включило в экзамен ПДД вопросы об использовании электросамокатов

Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов из РСЗО

В МЧС напомнили о правилах использования мангала

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"Актуальный репортаж": в Москве появились курсы родологов

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В России увеличили размер налоговых вычетов на образование и лечение

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В Донецке при обстреле со стороны ВСУ оказались повреждены дома и газопровод, сообщили власти ДНР.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах России по инженерным и медицинским специальностям.

Более 3 миллионов квадратных метров недвижимости возведут в Москве по 17 проектам комплексного развития территорий, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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