Новости часа: число бюджетных мест увеличат по ряду специальностей в РФ

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ оказались повреждены дома и газопровод, сообщили власти ДНР.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах России по инженерным и медицинским специальностям.

Более 3 миллионов квадратных метров недвижимости возведут в Москве по 17 проектам комплексного развития территорий, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

