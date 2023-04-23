11:45Общество
Москвичам рассказали о работе пункта отбора на контрактную службу на улице Яблочкова
Служащие по контракту получают государственные выплаты, социальные гарантии и льготы.
Какие именно – можно узнать по телефону горячей линии 117, на портале mos.ru или с помощью специального чат-бота в Telegram.
Желающих поступить на службу по контракту ждут в Едином пункте отбора на улице Яблочкова в Москве. Он работает без выходных. Сегодня он принимает посетителей до 15:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.