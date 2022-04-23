Благодатный огонь доставят в храмы столицы и ближайшего Подмосковья

В Москве ждут Благодатный огонь из Иерусалима. Спецборт в ближайшие часы приземлится в аэропорту Внуково. Оттуда лампады с огнем доставят в 15 столичных храмов и еще пять ближайшего Подмосковья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.