В канун Пасхи в столичных храмах освещают куличи и пасхальные яйца

В столичных храмах совершают литургии накануне Пасхи. Верующие несут с собой куличи и пасхальные яйца.

Вечером в Москве ждут частицу Благодатного огня. Ее доставят из Иерусалима специальным авиарейсом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.