В Одинцове коронавирусом заразились почти 400 человек

Наибольшее число случаев заражения COVID-19 в Подмосковье зафиксировали в Одинцове – около 400. Затем идут Люберцы – 381 зараженный.

Также не очень хорошая ситуация в Красногорске, Мытищах и Химках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.