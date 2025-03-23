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Новости

23 марта, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 марта

Температура поднимется до плюс 14 градусов 24 марта в Москве

Москва 24 выбрала победителя рубрики "Что вообще происходит"

Весенний сезон свадеб стартовал на площадке проекта "Новые адреса счастья"

Телеканал Москва 24 проводит "Театральный опрос"

Сергей Собянин поздравил московских метеорологов с профессиональным праздником

Сотни смертей от препарата "Оземпик" зарегистрировали в США, Великобритании и Австралии

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Общественники потребовали запретить турецкие сериалы в России

Блогер из Москвы заявила, что ее не пустили в Эрмитаж из-за красивого платья

24 марта в Москве может похолодать до минус 5 градусов, а по области местами может ударить 11-градусный мороз. Такие прогнозы дают в Гидрометцентре. Такой же непостоянной погода останется со вторника и до конца недели.

Более 20 тонн крови ежегодно заготавливают в отделении переливания крови НИИ Склифосовского в Москве. Такой итог работы подвел в своем телеграм канале Сергей Собянин.

Пешеходный мост "Багратион" в Москва-Сити закрывают на реконструкцию. Работы начнут уже 24 марта. Сооружению нужен капитальный ремонт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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