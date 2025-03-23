Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 марта

24 марта в Москве может похолодать до минус 5 градусов, а по области местами может ударить 11-градусный мороз. Такие прогнозы дают в Гидрометцентре. Такой же непостоянной погода останется со вторника и до конца недели.

Более 20 тонн крови ежегодно заготавливают в отделении переливания крови НИИ Склифосовского в Москве. Такой итог работы подвел в своем телеграм канале Сергей Собянин.

Пешеходный мост "Багратион" в Москва-Сити закрывают на реконструкцию. Работы начнут уже 24 марта. Сооружению нужен капитальный ремонт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

