23 марта, 20:30Общество
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 марта
24 марта в Москве может похолодать до минус 5 градусов, а по области местами может ударить 11-градусный мороз. Такие прогнозы дают в Гидрометцентре. Такой же непостоянной погода останется со вторника и до конца недели.
Более 20 тонн крови ежегодно заготавливают в отделении переливания крови НИИ Склифосовского в Москве. Такой итог работы подвел в своем телеграм канале Сергей Собянин.
Пешеходный мост "Багратион" в Москва-Сити закрывают на реконструкцию. Работы начнут уже 24 марта. Сооружению нужен капитальный ремонт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.