Более 6 тыс человек сегодня пришли в центры крови в Москве и Подмосковье 23 марта

Более шести тысяч человек 23 марта пришли в центры крови в Москве и Подмосковье. В итоге было заготовлено около тонны крови и ее компонентов для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле".

В ФМБА отметили, что сегодняшние очереди – это яркий пример единения и сплоченности общества вокруг тех, кто нуждается в помощи. Кровь сегодня сдавали и самые обычные москвичи, и спортсмены из сборной России по футболу.

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