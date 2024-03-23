23 марта, 21:30Общество
Более 6 тыс человек сегодня пришли в центры крови в Москве и Подмосковье 23 марта
Более шести тысяч человек 23 марта пришли в центры крови в Москве и Подмосковье. В итоге было заготовлено около тонны крови и ее компонентов для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле".
В ФМБА отметили, что сегодняшние очереди – это яркий пример единения и сплоченности общества вокруг тех, кто нуждается в помощи. Кровь сегодня сдавали и самые обычные москвичи, и спортсмены из сборной России по футболу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.