Сергей Миронов рассказал, как компании помогают пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Рестораторы и ряд торговых сетей продемонстрировали сплоченность на фоне теракта в "Крокус Сити Холле". Так, они приняли решение направить доходы, полученные 23 и 24 марта, в фонд помощи пострадавшим во время трагедии.

Как подчеркнул представитель совета Федерации рестораторов и отельеров в России Сергей Миронов, произошедшее является той ситуацией, когда бизнес должен оказать максимальную поддержку гражданам.

К акции уже присоединились "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит", "Диски", "Азбука Вкуса", "Мясновъ", "ВкусВилл", "М.Видео", "Эльдорадо", RESTart Vasilchuk Brothers, Pinskiy&Co, рестораны Сергея Миронова.

Кроме того, таксисты сделали бесплатными для пассажиров все поездки из района, где произошло ЧП.

В свою очередь, отели предложили места для размещения танцоров, приехавших поучаствовать в турнире, который должен был проходить в здании "Крокуса". А ведущие агрегаторы сделали бесплатной отмену бронирования отелей в Москве и Подмосковье.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.