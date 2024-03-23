Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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23 марта, 19:15

Общество

Сергей Миронов рассказал, как компании помогают пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Сергей Миронов рассказал, как компании помогают пострадавшим при теракте в "Крокусе"

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Рестораторы и ряд торговых сетей продемонстрировали сплоченность на фоне теракта в "Крокус Сити Холле". Так, они приняли решение направить доходы, полученные 23 и 24 марта, в фонд помощи пострадавшим во время трагедии.

Как подчеркнул представитель совета Федерации рестораторов и отельеров в России Сергей Миронов, произошедшее является той ситуацией, когда бизнес должен оказать максимальную поддержку гражданам.

К акции уже присоединились "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит", "Диски", "Азбука Вкуса", "Мясновъ", "ВкусВилл", "М.Видео", "Эльдорадо", RESTart Vasilchuk Brothers, Pinskiy&Co, рестораны Сергея Миронова.

Кроме того, таксисты сделали бесплатными для пассажиров все поездки из района, где произошло ЧП.

В свою очередь, отели предложили места для размещения танцоров, приехавших поучаствовать в турнире, который должен был проходить в здании "Крокуса". А ведущие агрегаторы сделали бесплатной отмену бронирования отелей в Москве и Подмосковье.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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