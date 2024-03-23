Николай Филатов рассказал о помощи в расселении гостей от Федерации танцев

Москвичи сплотились на фоне трагедии в "Крокус Сити Холле". Лишнее тому подтверждение – это предложение столичных отелей разместить у себя 30 гостей из разных городов от Федерации танцев, которые должны были участвовать в турнире на базе "Крокуса".

Как рассказал генеральный директор гостиничной компании Николай Филатов, решение было принято оперативно. Всех участников удалось быстро эвакуировать из здания.

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