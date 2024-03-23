Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 17:30

Происшествия

Николай Филатов рассказал о помощи в расселении гостей от Федерации танцев

Николай Филатов рассказал о помощи в расселении гостей от Федерации танцев

Сотням людей понадобилась психологическая помощь после теракта в "Крокусе"

Психолог призвала объединиться, заботится друг о друге после ЧП в "Крокусе"

Москва 24 рассказала о "Крокус Сити Холле"

Столичные врачи удалили жабры у четырехлетнего мальчика

В Москве из-за обильных зимних осадков деревья зацветут активнее

Ветреная погода и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве 23 марта

"Атмосфера": 7 градусов тепла ожидается в Москве 23 марта

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся съездах с Шелепихинского шоссе

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за усиления ветра

Москвичи сплотились на фоне трагедии в "Крокус Сити Холле". Лишнее тому подтверждение – это предложение столичных отелей разместить у себя 30 гостей из разных городов от Федерации танцев, которые должны были участвовать в турнире на базе "Крокуса".

Как рассказал генеральный директор гостиничной компании Николай Филатов, решение было принято оперативно. Всех участников удалось быстро эвакуировать из здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
обществопроисшествиявидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика