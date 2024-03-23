Москва 24 рассказала о "Крокус Сити Холле"

"Крокус Сити Холл" – это многоуровневый концертный зал на более чем 9,5 тысячи мест. Там выступали Лев Лещенко, Лариса Долина, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.

На территории комплекса есть трехуровневая парковка, на более шести тысяч мест. Попасть в концертный зал можно как через главный вход, так и через парковку.

В год в "Крокусе" проводили более 250 мероприятий, их посещали около миллиона зрителей.

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