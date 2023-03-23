Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 16:00

Общество

Паводок в Подмосковье не нанес ущерба подземным инженерным сооружениям

Паводок в Подмосковье не нанес ущерба подземным инженерным сооружениям

Володин попросил Мишустина поддержать инициативу о полном запрете продажи вейпов

"Атмосфера": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 24 марта

Новости часа: МРОТ в РФ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года

"Актуальный репортаж": эксперты рассказали о лимузине Си Цзиньпина

Мишустин призвал не торопиться с отменой ЕГЭ

Уровень рек повысился в столичном регионе из-за активного таяния снега

"Актуальный репортаж": ученые начали работу над лекарством от рака, созданным из борщевика

Минздрав Подмосковья оценил состояние пациентов с подозрением на сибирскую язву

Новости часа: Мишустин сообщил, сколько россиян сохранили доходы из-за увеличения МРОТ

Паводок в Московской области не нанес ущерба подземным инженерным сооружениям. Об этом рассказали в компании "Россети Московский регион".

В данный момент трассы высоковольтной кабельной линии находятся под особым контролем. Их постоянно осматривают спецбригады энергетиков. Специалисты заранее составили список участков, которые попадают в зону возможного затопления. За каждый кабельный коллектор отвечает дежурный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика