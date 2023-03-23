23 марта, 16:00Общество
Паводок в Подмосковье не нанес ущерба подземным инженерным сооружениям
Паводок в Московской области не нанес ущерба подземным инженерным сооружениям. Об этом рассказали в компании "Россети Московский регион".
В данный момент трассы высоковольтной кабельной линии находятся под особым контролем. Их постоянно осматривают спецбригады энергетиков. Специалисты заранее составили список участков, которые попадают в зону возможного затопления. За каждый кабельный коллектор отвечает дежурный.
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