Володин попросил Мишустина поддержать инициативу о полном запрете продажи вейпов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил премьер-министра Михаила Мишустина поддержать инициативу о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. По словам Володина, это общая позиция нижней палаты парламента.

Ранее Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов. Однако в Минфине отметили, что полный запрет устройств и жидкостей для них может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции.

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