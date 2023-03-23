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Общество

Минздрав Подмосковья оценил состояние пациентов с подозрением на сибирскую язву

Минздрав Подмосковья оценил состояние пациентов с подозрением на сибирскую язву

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Минздрав Московской области оценил состояние пациентов с подозрением на сибирскую язву. Предварительные анализы не подтвердили диагноз у двух пациентов, которые находятся в изолированных боксах на данный момент. Следственный комитет завел дело по статье о нарушении ветеринарных правил.

По предварительным данным, житель чувашского села не прививал животных в своем хозяйстве. В результате сибирской язвой заразились несколько соседей. В Минздраве региона заявили, что получили 750 доз вакцины и планируют привить всех, чья работа связана с риском заражения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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