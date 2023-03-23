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Общество

Новости часа: Минздрав МО оценил состояние пациентов с подозрением на сибирскую язву

Новости часа: Минздрав МО оценил состояние пациентов с подозрением на сибирскую язву

В Коломне из-за паводка затопило три моста

Новости часа: анализы не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье

"Актуальный репортаж": родители столичных школьников сдали ЕГЭ по русскому языку

Три моста затопило в Коломне из-за паводка

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Состояние пациентов, у которых врачи подозревали сибирскую язву, удовлетворительное. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Контроль за тоннелями и набережными усилили в Москве в преддверии паводка. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не разделяет мнение о коллективной вине спортсменов РФ. Об этом сообщили СМИ.

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