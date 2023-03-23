Новости часа: Минздрав МО оценил состояние пациентов с подозрением на сибирскую язву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Состояние пациентов, у которых врачи подозревали сибирскую язву, удовлетворительное. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Контроль за тоннелями и набережными усилили в Москве в преддверии паводка. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не разделяет мнение о коллективной вине спортсменов РФ. Об этом сообщили СМИ.