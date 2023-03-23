Новости часа: анализы не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предварительные анализы не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье. Об этом сообщил Минздрав.

Физическое обособление трамвайных путей от проезжей части снизило задержки трамваев на 35%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Михаил Мишустин представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2022 год. Его выступление будет в течение 23 марта.