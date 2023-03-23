Температура воздуха в Москве может превысить отметку в 10 градусов днем 23 марта

Температура воздуха в столице может превысить отметку в 10 градусов в четверг, 23 марта. В течение дня температура может подняться до 12 градусов. Синоптики сообщили, что в регионе зафиксировался антициклон, поэтому масштабных осадков не ожидается.

В ночь на пятницу термометры в Москве покажут уже 5–7 градусов. В Гидрометцентре говорят, что такая погода больше характерна для апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.