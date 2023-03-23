МВД России предложило давать мигрантам скидки на НДФЛ за уровень владения русским языком

В МВД России предложили давать мигрантам скидки на НДФЛ за уровень владения русским языком. Так, за владение языком на базовом уровне предлагают ввести скидку в 10%, 15% – на среднем, 20% – на высшем уровне. А для носителей русского языка дисконт составит 50%.

Однако скидку могут и аннулировать, например, за хулиганство или нарушение правил дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.