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Общество

МВД России предложило давать мигрантам скидки на НДФЛ за уровень владения русским языком

МВД России предложило давать мигрантам скидки на НДФЛ за уровень владения русским языком

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В МВД России предложили давать мигрантам скидки на НДФЛ за уровень владения русским языком. Так, за владение языком на базовом уровне предлагают ввести скидку в 10%, 15% – на среднем, 20% – на высшем уровне. А для носителей русского языка дисконт составит 50%.

Однако скидку могут и аннулировать, например, за хулиганство или нарушение правил дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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