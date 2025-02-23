Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 21:30

Общество

Москвичам показали кадры тематического поезда "Подвиг народа"

Москвичам показали кадры тематического поезда "Подвиг народа"

День защитника Отечества отпраздновали в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске

Температура опустится до минус 14 градусов в ночь на 24 февраля

Молодежь начала проявлять интерес к патриотической и народной музыке

Собянин рассказал об установке мемориальных досок Героям Российской Федерации в Москве

Акция "Улицы Героев" прошла в Москве в День защитника Отечества

Новости мира: наследный принц Дубая прыгнул с парашютом с самого высокого здания в мире

Температура в Москве 23 февраля опустится до -14 градусов

Телеканал Москва 24 объявил победителя в рубрике "Что вообще происходит"

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. На этот раз зрительница прислала видео с тематическим поездом "Подвиг народа".

Он курсирует по Арбатско-Покровской линии. Каждый вагон посвящен определенной теме подвига советского народа в годы Великой Отечественной.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Читайте также
обществотранспортвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика