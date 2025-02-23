Москвичам показали кадры тематического поезда "Подвиг народа"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. На этот раз зрительница прислала видео с тематическим поездом "Подвиг народа".

Он курсирует по Арбатско-Покровской линии. Каждый вагон посвящен определенной теме подвига советского народа в годы Великой Отечественной.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.