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23 февраля, 15:15

Общество

Температура в Москве 23 февраля опустится до -14 градусов

Температура в Москве 23 февраля опустится до -14 градусов

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В Москве 23 февраля, в воскресенье, ясная и солнечная погода. Осадков не ожидается на протяжении всего дня. Сейчас на улице около -3 градусов. Ближе к ночи похолодает – температура опустится до -14. Оттепели пока не стоит ожидать – она придет в столицу только ближе к концу следующей недели.

Со среды температура воздуха будет держаться около нуля. А в начале марта показатели превысят норму на 1–2 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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