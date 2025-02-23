Температура в Москве 23 февраля опустится до -14 градусов

В Москве 23 февраля, в воскресенье, ясная и солнечная погода. Осадков не ожидается на протяжении всего дня. Сейчас на улице около -3 градусов. Ближе к ночи похолодает – температура опустится до -14. Оттепели пока не стоит ожидать – она придет в столицу только ближе к концу следующей недели.

Со среды температура воздуха будет держаться около нуля. А в начале марта показатели превысят норму на 1–2 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.