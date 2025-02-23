Эксперт рассказала, какие подарки подойдут всем на 23 февраля

В преддверии праздника 23 февраля москвичи стали выбирать для себя необычные подарки. В топе покупок оказались гантели, велосипеды и компьютерные игры.

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова поделилась универсальными идеями для подарков. Она отметила, что одним из таких вариантов могут стать красиво оформленные сладости. Если же искать другие идеи, то подойдут фарфоровая пара для чая или кофе, предметы столового серебра или книга.

Традиционные подарки, такие как носки, пена для бритья и мужское нижнее белье, а также дорогостоящие гаджеты, утратили свою популярность.

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