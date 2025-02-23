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23 февраля, 09:15

Общество

Заключившие контракт с Минобороны РФ могут заработать более 5 млн рублей за первый год

Заключившие контракт с Минобороны РФ могут заработать более 5 млн рублей за первый год

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В столице всем, кто подпишет контракт с министерством обороны, обещают свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входят единовременная выплата от правительства Москвы в размере 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная надбавка в 50 тысяч рублей.

Минимальный срок службы составляет 1 год, максимальный – 5 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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