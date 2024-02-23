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Новости

23 февраля, 22:45

Общество

Новости часа: Главархив Москвы представил выставку к Дню защитника Отечества

Новости часа: Главархив Москвы представил выставку к Дню защитника Отечества

Новости часа: в столице побит рекорд высоты сугробов 120-летней давности

II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" стартовал в Москве

Новости часа: график движения поездов изменили на Рижском и Курском направлениях МЦД-2

До 3 градусов тепла ожидается в Москве 24 февраля

Новости часа: почти 4,5 тыс новых вагонов закупили для Центрального транспортного узла

Сугробы в Москве выросли до 63 сантиметров 23 февраля

Путин поздравил россиян c Днем защитника Отечества

Российские офицеры встретились с школьниками и юнармейцами в Музее вооруженных сил

Москвичам рассказали, сколько продлится световой день 23 февраля

В центре Москвы по программе реновации строят и проектируют 11 домов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в праздники. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Главархив Москвы представил выставку с открытками и фото военнослужащих к 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба архива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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