Новости часа: Главархив Москвы представил выставку к Дню защитника Отечества

В центре Москвы по программе реновации строят и проектируют 11 домов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в праздники. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Главархив Москвы представил выставку с открытками и фото военнослужащих к 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба архива.

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