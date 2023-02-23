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23 февраля, 17:15

Общество

Сотрудницы МЧС сделали своим коллегам необычные подарки на 23 февраля

Сотрудницы МЧС сделали своим коллегам необычные подарки на 23 февраля

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Сотрудницы МЧС 23 февраля необычным образом поздравили своих коллег мужского пола. Они разместили в Telegram голосование, в котором предложили подписчикам догадаться, что лежит в подарочной коробке.

На выбор предложили следующие позиции: термос, удочка, галстук, парфюм, зонт, носки, гриф для штанги и даже гиря весом 24 килограмма. Последний вариант включал все вышеперечисленное. Именно он и оказался правильным.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоАлина Гилева
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