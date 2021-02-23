Инфекционист рассказал, как может развиваться ситуация с COVID-19 в России

В апреле до РФ дойдет британский штамм коронавируса. Заболеваемость вновь увеличится. Об этом в эфире телеканала Москва 24 заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Можно ли повлиять на этот сценарий? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.