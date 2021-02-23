Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму. Температура воздуха опустилась ниже -24 градусов, а по области были все -30.

Синоптики говорят, что это последняя холодная атака сезона. Так ли это? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

