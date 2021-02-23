Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества. Там сейчас находятся два Сергея – Кудь-Сверчков и Рыжиков. Они пожелали всем мирного неба.

"Не раз и не два наши Вооруженные силы, наша армия и наш военно-морской флот отстаивали свободу нашего Отечества, проявляя храбрость и мужество в жарких схватках с врагом", – сказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков в видео, опубликованном Роскосмосом.

Праздник 23 Февраля появился в 1922 году в честь создания Красной армии и до 1993-го назывался Днем Советской армии и Военно-морского флота. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

