23 января, 14:30M24.RU
В Москве подвели итоги второго благотворительного фестиваля "Звезда Рождества"
В Москве завершился второй благотворительный фестиваль "Звезда Рождества". Какие итоги принесла одна из самых добрых рождественских акций? Как возникла идея объединить в одном формате искусство и благотворительность? Как сейчас возрождают и популяризируют традиции празднования Рождества среди молодежи? Как фестиваль будет развиваться в дальнейшем?
Об этом и многом другом 23 января в ходе пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- главный редактор портала "Милосердие.ру", автор идеи и организатор фестиваля Юлия Данилова;
- музыкант, скрипач-виртуоз, директор Творческой мастерской Леонида Лундстрема, лауреат международных конкурсов Петр Лундстрем;
- врио председателя Синодального отдела по Церковной благотворительности, протоиерей Михаил Потокин;
- художественный руководитель и основатель Театрального салона "Сцена 23", стратегический партнер фестиваля Вероника Вяткина;
- директор благотворительного фонда "Сохранение культурного наследия "Белый Ирис", партнер фестиваля Ольга Шитова