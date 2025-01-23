В Москве подвели итоги второго благотворительного фестиваля "Звезда Рождества"

В Москве завершился второй благотворительный фестиваль "Звезда Рождества". Какие итоги принесла одна из самых добрых рождественских акций? Как возникла идея объединить в одном формате искусство и благотворительность? Как сейчас возрождают и популяризируют традиции празднования Рождества среди молодежи? Как фестиваль будет развиваться в дальнейшем?

Об этом и многом другом 23 января в ходе пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: