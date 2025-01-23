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23 января, 14:30

M24.RU

В Москве подвели итоги второго благотворительного фестиваля "Звезда Рождества"

В Москве подвели итоги второго благотворительного фестиваля "Звезда Рождества"

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В Москве завершился второй благотворительный фестиваль "Звезда Рождества". Какие итоги принесла одна из самых добрых рождественских акций? Как возникла идея объединить в одном формате искусство и благотворительность? Как сейчас возрождают и популяризируют традиции празднования Рождества среди молодежи? Как фестиваль будет развиваться в дальнейшем?

Об этом и многом другом 23 января в ходе пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • главный редактор портала "Милосердие.ру", автор идеи и организатор фестиваля Юлия Данилова;
  • музыкант, скрипач-виртуоз, директор Творческой мастерской Леонида Лундстрема, лауреат международных конкурсов Петр Лундстрем;
  • врио председателя Синодального отдела по Церковной благотворительности, протоиерей Михаил Потокин;
  • художественный руководитель и основатель Театрального салона "Сцена 23", стратегический партнер фестиваля Вероника Вяткина;
  • директор благотворительного фонда "Сохранение культурного наследия "Белый Ирис", партнер фестиваля Ольга Шитова

обществовидеопресс-конференция
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