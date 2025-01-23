Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 21:30

Общество

Некоторые кондитерские производители США не станут уходить из РФ

Некоторые кондитерские производители США не станут уходить из РФ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 января

"Мой район. Новости": на ВДНХ построят гостиничный комплекс и теннисные корты

Новости часа: около 900 тыс иностранцев прошли биометрический контроль на транспорте

Российские туристы столкнулись с вирусом в Таиланде

Сильный ветер и морозный воздух пришли в Москву

Ученые заявили, что у детей разведенных родителей риск инсульта повышается на 61%

Москва сохранила лидерство в рейтинге качества жизни регионов

Сильный ветер и гололедица ухудшили погодные условия в Москве 23 января

Врач рассказал о рисках теплой зимы для аллергиков

Американские кондитеры не станут уходить из РФ. В частности, один из крупнейших мировых производителей сладостей компания Mondelez International убрала из отчетности упоминания о планах сворачивания бизнеса в России.

Корпорация выпускает в России печенье Oreo, шоколад Alpen Gold, Toblerone и Milka, а также жевательную резинку Dirol и леденцы Halls.

Кроме того, российский рынок сладостей активно насыщают производители из Италии, Германии, Турции, Польши, Белоруссии, Армении и других стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика