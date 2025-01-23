Некоторые кондитерские производители США не станут уходить из РФ

Американские кондитеры не станут уходить из РФ. В частности, один из крупнейших мировых производителей сладостей компания Mondelez International убрала из отчетности упоминания о планах сворачивания бизнеса в России.

Корпорация выпускает в России печенье Oreo, шоколад Alpen Gold, Toblerone и Milka, а также жевательную резинку Dirol и леденцы Halls.

Кроме того, российский рынок сладостей активно насыщают производители из Италии, Германии, Турции, Польши, Белоруссии, Армении и других стран.

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