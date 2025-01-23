Российские туристы столкнулись с вирусом в Таиланде

Российские туристы, отдыхающие в Таиланде, массово жалуются на вирус с симптомами ОРВИ. Заболевшие отмечают высокую температуру, потерю голоса и сильный кашель. Лечение может затянуться на несколько недель, а выздоровление сопровождается осложнениями, напоминающими бронхит.

По словам врачей, причина недомогания – сезонные ОРВИ или грипп. Несмотря на это, в королевстве сохраняется высокий поток туристов из России, которых привлекают круглогодичные рейсы и популярные курорты.

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