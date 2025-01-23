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23 января, 07:45

Общество

Москвичам предложили выплаты свыше 5 млн рублей за службу по контракту

Москвичам предложили выплаты свыше 5 млн рублей за службу по контракту

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В Москве всем, кто заключит контракт с министерством обороны, обещают свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. Эта сумма включает единовременную выплату от столичного правительства – 1,9 миллиона рублей, ежемесячное денежное довольствие в зоне СВО – от 210 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты – 50 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, Москва поддерживает жителей приграничных районов. В столице работают 14 штабов сбора гуманитарной помощи, где принимают продукты питания, одежду, товары для детей и средства гигиены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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