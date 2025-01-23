Москвичи высказались о том, готовы ли они работать под началом зумеров

У зумеров есть большие перспективы на руководящих должностях, но ключ к успеху – доверие подчиненных. Смогут ли москвичи простить молодость и готовы ли работать под началом руководителей, которые младше их вдвое? Журналисты опросили горожан и узнали их мнение.

Один из участников опроса отметил, что доверил руководство своему подчиненному, которому всего 22 года. По его мнению, возраст не имеет значения, если у человека есть достойное образование и желание развиваться.

Другой респондент подчеркнул, что все зависит от профессионализма: если человек способен выполнять обязанности руководителя, то его возраст перестает быть важным фактором.

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