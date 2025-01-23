Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 07:30

Общество

Москвичи высказались о том, готовы ли они работать под началом зумеров

Москвичи высказались о том, готовы ли они работать под началом зумеров

Зумеры стали чаще занимать руководящие должности

"Мой район. Новости": грибы начали активно расти из-за оттепели в столице

В ГД предложили запретить блогерам материться

Москвичи высказались о зумерах на руководящих должностях

Российские банки проанализировали финансовую активность разных знаков зодиака

Победителей конкурса "Мисс и Мистер студенчество" выбрали в Москве

Мероприятия в память о жертвах Холокоста проходят в Москве

Синоптики спрогнозировали минус 1 градус в Москве 23 января

Китайская делегация навестила панду Катюшу в Московском зоопарке

У зумеров есть большие перспективы на руководящих должностях, но ключ к успеху – доверие подчиненных. Смогут ли москвичи простить молодость и готовы ли работать под началом руководителей, которые младше их вдвое? Журналисты опросили горожан и узнали их мнение.

Один из участников опроса отметил, что доверил руководство своему подчиненному, которому всего 22 года. По его мнению, возраст не имеет значения, если у человека есть достойное образование и желание развиваться.

Другой респондент подчеркнул, что все зависит от профессионализма: если человек способен выполнять обязанности руководителя, то его возраст перестает быть важным фактором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика