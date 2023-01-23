Сухая и морозная погода ожидается в Москве

Столичные синоптики сделали прогноз погоды на неделю. В Гидрометцентре сообщили, что температура в столице находится в рамках нормы. Сухую и морозную погоду в столичном регионе определяет крупный антициклон.

В Гидрометцентре сообщили, что в ночь на 24 января температура опустится до 7 градусов мороза. Однако потом показания термометров начнут расти и уже к пятнице, 27 января, начнется новая волна оттепели до 0 градусов.

В воскресенье, 29 января, ожидается снег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.