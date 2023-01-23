Москвичи назвали самое эффективное устройство для передвижения при гололедице

Этой зимой москвичи уже испробовали все способы борьбы с гололедицей. Один из самых эффективных – ледоходы. Как рассказали пользователи данного устройства, он действительно повышает безопасность движения.

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что в столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать во всем столичном регионе до 10:00 24 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.