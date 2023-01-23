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Общество

Москвичи назвали самое эффективное устройство для передвижения при гололедице

Москвичи назвали самое эффективное устройство для передвижения при гололедице

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до 24 января

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Этой зимой москвичи уже испробовали все способы борьбы с гололедицей. Один из самых эффективных – ледоходы. Как рассказали пользователи данного устройства, он действительно повышает безопасность движения.

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что в столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать во всем столичном регионе до 10:00 24 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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