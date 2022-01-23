15:15
В Москве госпитализировали 1 040 человек с коронавирусом за сутки. Доля госпитализаций снизилась до 5,9%. Выздоровели 2 815 пациентов, заболели 17 528 человек.
В Московской области за сутки вылечились от коронавируса 827 человек, у 7 056 человек подтвердился коронавирус.
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 6 211. Это на 37,3% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций отмечено в 70 субъектах страны, в том числе в 49 регионах снижение больше, чем в среднем по России. Увеличение госпитализаций произошло в 12 регионах, без изменений осталось в трех регионах.
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