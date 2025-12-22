В Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Культурный марафон"

В Москве подвели итоги всероссийского творческого конкурса "Культурный марафон". Он объединил школьников из разных регионов России.

Участникам предложили создать собственные обложки для произведений из школьной программы, но сначала дети должны были познакомится с содержанием. Подобные проекты вовлекают в чтение и помогают школьникам по-новому взглянуть на классику.

