Покупка старых дач стала новым трендом у москвичей

Все больше москвичей стали покупать загородные участки с готовыми постройками. Они готовы вложиться, чтобы обустроить старую дачу на свой вкус. Причем интерес проявляют люди самых разных возрастов.

Стоимость таких дач – главная причина популярности тренда. Готовый каркасный дом может стоить 2–3 миллиона рублей и выше. Привести в порядок старую дачу становится выгоднее, чем покупать или стоить новый дом.

