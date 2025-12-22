Общероссийский профсоюз образования предупредил о лимите на подарки педагогам

Подарок учителю не может стоить дороже 3 тысяч рублей, иначе это действие могут квалифицировать как взятку. Об этом предупредили в Общероссийском профсоюзе образования. Данный лимит установлен нормами Гражданского кодекса России.

Количество подарков не ограничено, но стоимость каждого из них, включая общий подарок от всего класса, не должна превышать установленную сумму. Передавать учителям денежные средства также не рекомендуется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.