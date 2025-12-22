Гильдия риелторов заявила о резком росте цен на квартиры в Москве

Рынок новостроек Москвы столкнулся с проблемами, о чем заявили эксперты гильдии риелторов. Резкий рост цен на квартиры связан с ажиотажным спросом на льготную ипотеку.

Из-за этого многие молодые семьи не могут позволить себе покупку жилья в новых домах. Проблема усугубляется тем, что не во всех районах столицы ведется строительство объектов, доступных по льготным программам.

