22 декабря, 07:15

Общество

Гильдия риелторов заявила о резком росте цен на квартиры в Москве

Общественная палата напомнила о двойной оплате за работу в новогодние праздники

Мощный шторм с мокрым снегом накроет Москву

Пик посещаемости в торговых центрах Москвы ожидается на предстоящей неделе

Жители Москвы активно выбирают подарки к Новому году

Каток в форме сердца открылся в Москве

Мокрый снег и гололедица ожидаются ночью в Москве

"Новости дня": реставрация завершается в доходном купца Якова Бабушкина

Россияне планируют потратить на новогодние подарки около 14 тысяч рублей

Москвичи начали собирать подарки и теплые вещи для участников СВО

Рынок новостроек Москвы столкнулся с проблемами, о чем заявили эксперты гильдии риелторов. Резкий рост цен на квартиры связан с ажиотажным спросом на льготную ипотеку.

Из-за этого многие молодые семьи не могут позволить себе покупку жилья в новых домах. Проблема усугубляется тем, что не во всех районах столицы ведется строительство объектов, доступных по льготным программам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

