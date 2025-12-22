Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Средняя продолжительность жизни в столице составляет почти 80 лет. Свыше 1 200 человек отметили 100-летний юбилей. Более 400 тысяч москвичей перешагнули 80-летний рубеж.

"Новый год – это время для проявления заботы, добрых поступков, подарков для родных, друзей и коллег. Уже 4 года благодаря социальному маркетплейсу "Москва – добрый город" жители могут поддержать москвичей с инвалидностью или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, при этом порадовав своих близких. На онлайн-площадке представлен каталог, в котором находится более 1,7 тысячи эксклюзивных изделий, и он регулярно пополняется сезонными и тематическими товарами. В преддверии новогодних праздников мы открыли специальный раздел подарков, созданных мастерами с особенностями здоровья в инклюзивных мастерских некоммерческих организаций (НКО). Коллекция включает свыше 150 изделий – здесь можно найти вязаные шапки и шарфы, елочные игрушки, фигурные свечи, ватные композиции и ароматное мыло в виде мандаринов. Все вырученные средства идут на оплату труда мастеров и развитие благотворительных инициатив", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Названы самые популярные имена, которыми москвичи называли детей в 2025 году. Среди мальчиков в тройку лидеров входят Александр и Лев. У девочек – Мария и София. В списке необычных имен у мальчиков – Дон и Горыня, а у девочек – Флора, История.