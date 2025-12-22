Форма поиска по сайту

22 декабря, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Более 2,5 млн вопросов поступило к началу прямого эфира с Владимиром Путиным

Москвичам рассказали, когда в город придут морозы

Бойцы из Москвы могут получить помощь в Едином центре поддержки участников СВО

Резкое похолодание ожидается в Москве с 23 декабря

"Атмосфера": ветер ожидается в Москве 19 декабря

"Новости дня": благотворительная акция "Подвешенный мандарин" началась на ярмарках Москвы

"Атмосфера": минус 1 градус ожидается в Москве вечером 19 декабря

Сотни журналистов собрались в Гостином Дворе на прямую линию с Владимиром Путиным

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 86% 19 декабря

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Средняя продолжительность жизни в столице составляет почти 80 лет. Свыше 1 200 человек отметили 100-летний юбилей. Более 400 тысяч москвичей перешагнули 80-летний рубеж.

"Новый год – это время для проявления заботы, добрых поступков, подарков для родных, друзей и коллег. Уже 4 года благодаря социальному маркетплейсу "Москва – добрый город" жители могут поддержать москвичей с инвалидностью или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, при этом порадовав своих близких. На онлайн-площадке представлен каталог, в котором находится более 1,7 тысячи эксклюзивных изделий, и он регулярно пополняется сезонными и тематическими товарами. В преддверии новогодних праздников мы открыли специальный раздел подарков, созданных мастерами с особенностями здоровья в инклюзивных мастерских некоммерческих организаций (НКО). Коллекция включает свыше 150 изделий – здесь можно найти вязаные шапки и шарфы, елочные игрушки, фигурные свечи, ватные композиции и ароматное мыло в виде мандаринов. Все вырученные средства идут на оплату труда мастеров и развитие благотворительных инициатив", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Названы самые популярные имена, которыми москвичи называли детей в 2025 году. Среди мальчиков в тройку лидеров входят Александр и Лев. У девочек – Мария и София. В списке необычных имен у мальчиков – Дон и Горыня, а у девочек – Флора, История.

Читайте также
обществогородвидео

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
